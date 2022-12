No conviene que Corte abra debate sobre seguridad jurídica de acuerdos: Gobierno

El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que no es conveniente que la Corte Constitucional abra la discusión sobre el tema de la seguridad jurídica de los acuerdos, cuando este tema no se ha definido en La Habana.

Publicidad

“Estamos dispuestos a discutir medidas, pero en La Habana. Por favor, déjennos trabajar en La Habana, este no es el momento de traer ese debate a Colombia y mucho menos a la Corte, ellos tienen otros temas para tratar, como por ejemplo el plebiscito”, expresó el funcionario al término de la sesiones de la Comisión de Paz del Congreso.

Jaramillo aseguró que la Corte Constitucional se apresuró al pedirle un concepto a las Farc sobre dicho tema.

Publicidad

De otro lado, el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, el senador Roy Barreras, también se refirió a este tema: “La propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre es un exceso de entusiasmo por la paz perturban los diálogos en La Habana entre otras cosas, Porque generando unas falsas expectativas del lado de la mesa de las FARC. Sobre un acuerdo que no ha sido aprobado, que no hay sido descartado por el gobierno, de una decisión de una corte que aún existe lo único que hace es adelantar un debate prematuramente y situarlo donde no es”.