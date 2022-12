¡No dan tregua! Ladrones le robaron tres bicicletas a un campeón juvenil en Bucaramanga

A Sergio Martínez, ciclista profesional colombiano, los ladrones en Bucaramanga se le interponen en su camino a la gloria. Al deportista, los amigos de lo ajeno lo despojaron de tres 'caballitos de acero' en las últimas horas.

El hurto se produjo en la madrugada de este miércoles en el Barrio Mutis de Bucaramanga, cuando ladrones ingresaron a la vivienda de Sergio Martínez y se llevaron las tres bicicletas que utiliza para entrenar y participar de las competencias.

"Esta mañana me levanté temprano para ir a entrenar, como todos los días, y al salir del cuarto me di cuenta de que las bicicletas no estaban en mi casa. Fueron dos bicicletas de ruta y una de montaña las que me robaron" narró Martínez.

Sergio prepara su participación para los Juegos Deportivos Nacionales y para eso necesita de las bicicletas.

"Esa es mi herramienta de trabajo, sin las bicicletas no puedo entrenar, por eso me urge recuperarlas" añadió.

La Policía hizo presencia en la vivienda del deportista e investiga la forma como se llevó a cabo el robo y a los culpables.

“No aparece violación de chapas y tampoco de las puertas, estamos verificando de qué manera ingresaron a la vivienda. La investigación está orientada a encontrar los responsables y las bicicletas”, manifestó el general Manuel Vásquez, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga.

Estas son las bicicletas que está buscando la Policía:

