No dije nada respecto a alianza Colombia-Brasil para derrocar a Maduro: Pacho Santos

Francisco Santos, el embajador de Colombia en Washington, negó que haya sido la fuente citada por la periodista Sylvia Colombo,“No conozco a la periodista Silvia Colombo, no sé si me habré cruzado en algún coctel con ella,

un embajador asiste a aproximadamente cinco eventos por día”, indicó en un mensaje enviado a Néstor Morales, director de Mañanas BLU.

Asimismo, aseguró que no ha sostenido ninguna reunión con ella, pese a que la periodista,“Las suposiciones acerca de que yo dije algo de Brasil y Venezuela son suposiciones, aseguro que no me he referido al tema”.

