No duermo, este país es sorprendente: directora del ICBF por violación de niña embera

La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, sostuvo en Mañanas BLU que la niña indígena presuntamente violada por al menos siete militares del Ejército en Risaralda está en un hogar de paso y será trasladada a uno sustituto bajo el cuidado y protección de la entidad que vela por la niñez del país.

La funcionaria calificó este hecho como “aberrante, horroroso y atroz” y dijo que esto debe dolerle al país y debe ser un detonante para que cese la violencia contra los menores y niños colombianos.

“Hay indignación absoluta. Siento dolor como mamá, como mujer y como ciudadana. Colombia no puede seguir así. La niña está muy afectada, es una niña muy callada”, dijo.

“Desde el día de ayer estamos haciendo un acompañamiento completo con ayuda de la Defensoría, antropólogos y psicólogos. Ella (la niña embera) está en hogar de paso y será trasladada a un hogar sustituto del ICBF para su garantía y protección”, aseguró.

Precisó que por protección y por garantías la niña, de 13 años, seguirá bajo el cuidado del ICBF, pero que sus familiares más cercanos tendrán la posibilidad de acompañarla en todo este duro proceso de restablecimiento de derechos.

“Ella está con su mamá, es la menor de 5 hermanos. Irá a un hogar sustituto, lo cual no implica que no verá a su mamá o a sus hermanas. El trabajo debe ser conjunto y colectivo. Por parte de la comunidad indígena se solicita este acompañamiento por protección de la menor”, explicó.

Preguntada por las razones por las que la menor irá momentáneamente a un hogar sustituto y no al lado de sus padres, Arbeláez manifestó que esta fue una decisión concertada con la comunidad indígena y con los familiares de la niña y solo buscan “proteger y garantizar la integridad física y moral de ella”.

“No he podido dormir”

La directora del ICBF agregó que tras conocer este caso no ha podido dormir porque piensa en la vulnerabilidad de los niños colombianos en un país que, en sus palabras, no deja de sorprender y no gratamente.

“Estoy con lágrimas en los ojos. No la logro. No dormí. No estoy durmiendo, no tengo palabras, no puedo, este país realmente es sorprendente”, señaló.

Responsabilidad compartida

“Esto es inadmisible. ¿Cómo sociedad qué estamos haciendo? ¿Hemos naturalizado la violencia sexual? Llevo tres meses en el ICBF y cada semana, cada hora, cada niño es víctima. Le estamos haciendo a la sociedad el daño más grande. Entre todos debemos sacar esto adelante, es una responsabilidad compartida”, indicó.

Dijo que el cuidado de los menores en Colombia es una responsabilidad compartida entre Estado, familias y sociedad.

“No nos podemos quedar rasgándonos las vestiduras. Esto es un tema de responsabilidad de las familias, de la sociedad y, obviamente, del Estado. Entre todos debemos decir que no podemos naturalizar la violencia sexual”, manifestó.

Cifras aterradoras

La directora del ICBF entregó cifras aterradoras de abuso sexual de niños y niñas en el país en lo que va corrido del año.

“Entre enero a mayo hemos empezado a abrir procesos administrativos de restablecimiento de derechos a más de 4.283 niños y niñas. Por temas de violencia sexual, tenemos a 3.619 mujeres y 663 hombres en lo que va corrido del año”, subrayó.

