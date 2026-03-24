En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / No es momento de buscar culpables en X: procurador sobre accidente de avión Hércules en Putumayo

No es momento de buscar culpables en X: procurador sobre accidente de avión Hércules en Putumayo

Gregorio Eljach señaló, además, que este es un dolor que invade a todo el país y que es momento de acompañar a las familias de las víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad