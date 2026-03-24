No es momento de buscar culpables en X: procurador sobre accidente de avión Hércules en Putumayo

El procurador general Gregorio Eljach se pronunció desde Cartagena sobre el siniestro del avión Hércules en el departamento de Putumayo, que describió como una “catástrofe” que marca la historia del país y que le duele a toda Colombia.

El jefe del Ministerio Público dijo que es momento de “abrazar a las familias de las víctimas”, y además envió un fuerte mensaje a quienes, asegura, a través de redes sociales buscan y señalan responsables sin importar el dolor de las familias que aún están identificando a sus seres queridos.“(…) Se ha constituido en una verdadera calamidad y una catástrofe no solamente desde el punto de vista de la aviación, sino también desde el punto de vista social y especialmente desde el punto de vista humano.

"No es el momento de empezar a buscar culpables a través de la cuenta de X, no es mirando hacia atrás como se puede establecer sobre el humo de los cadáveres que allí encontraron hace un rato los cuatro que faltaban, endilgarle a quien sea que sea responsabilidades hacia adelante o hacia atrás. Es el momento de la solidaridad, de la colombianidad, de abrazar a esas familias de esos muchachos que en cumplimiento de su deber perecieron y truncaron seguramente una trayectoria que hubiera sido exitosa”, sostuvo en medio de su intervención en la Gat Expo Colombia.

El procurador Eljach también aseguró que este es un “dolor que invade a Colombia”, independiente de las “causas intrínsecas” de este accidente; sin embargo, también explicó que se abrió una indagación para determinar las causas del mismo.“Desde anoche se dio la orden de abrir una indagación para establecer, con el concurso de las Fuerzas Militares y la Policía, qué pudo haber sucedido, pero eso lleva tiempo, es un tema muy técnico, hay que hacer unas diligencias que no son tan rápidas como uno quisiera, pero los resultados se conocerán cuando estén listos”, dijo en declaración a los medios de comunicación.



Durante su intervención en la feria de la industria y la tecnología de los juegos de azar, que se realiza del 24 al 26 de marzo en la capital de Bolívar, el procurador también pidió un minuto de silencio para homenajear la memoria de las víctimas mortales, que hasta el momento suman 68.