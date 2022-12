No estamos defendiendo Uber, defendemos el servicio especial: Luis French

Luis French, líder y vocero del servicio de transporte especial que protesta este viernes en Bogotá, dijo en Mañanas BLU que su protesta no es para defender la plataforma de Uber, sino sus derechos.



“No estamos defendiendo Uber, estamos defendiendo el servicio especial y la persecución que nos ha hecho el Gobierno por la plataforma”, manifestó (Lea también: Estamos trabajando en reglamentar servicios diferentes a taxis: MinTransporte ).



French agregó que están siendo estigmatizados por la plataforma de Uber pues ellos, como servicio especial, no tienen nada que ver con la aplicación.



“Aquí desafortunadamente falta regulación por parte del Gobierno. El servicio especial lleva 50 años en Colombia y el Estado lo quiere terminar”, dijo (Lea también: Conductores de servicio especial protestan este viernes en Bogotá ).



La ministra de Transporte, Natalia Abello, confirmó que en menos de 6 meses quedará reglamentado en Colombia el servicio de transporte individual distinto a los taxis tradicionales.



“Estamos trabajando en reglamentación y tenemos facultades para poder reglamentar algo que satisfaga a todas las necesidades de los colombianos”, comentó (Lea también: MinTic no bloqueará Uber sin "orden legal, judicial o administrativa" ).



En ese sentido, Abello enfatizó en que van a establecer “las condiciones de unas categorías superiores a las que hoy existen en Colombia, las condiciones mismas del mercado han indo llevando a esta situación, lastimosamente por la fuerza”.