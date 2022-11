No estoy cazando una pelea, a Barrientos no lo conocía: diputado Palacio

dijo en Mañanas BLU que denunciará penalmente a Barrientos por calumnia e injuria.

“Barrientos hizo comentarios calumniosos e injuriosos contra mí en algunos medios diciendo que yo soy el autor de las chuzadas”, explicó.

Palacio una vez más dijo que él solamente es la persona que le llevó la grabación a la gerente de Teleantioquia, Selene Botero, para que tomase las medidas al respecto.

“Yo voy a colaborar con las autoridades para que la investigación de lugar de dónde salió esa grabación”, manifestó el político, tras preguntársele una vez más quién le hizo llegar la información.

“Yo en esto he conservado la calma. A mi llegó un sobre de manila a la oficina con la grabación. No estoy cazando una pelea. A Barrientos no lo conocía”.

Palacio dijo finalmente que si Barrientos piensa que él es un delincuente y que cometió un delito, tiene la obligación moral de defender su buen nombre.

“Soy un político no una caricatura como me están presentando. Soy juicioso y estudioso, responsable con mi trabajo”, puntualizó.

Por último se le preguntó sobre su relación César Pérez García, expresidente de la Cámara, condenado por la masacre de Segovia, y dijo que actualmente no está vinculado con él y que los periodistas lo quieren asociar con graves delitos.

Juan Pablo Barrientos, quien se desempeñaba como director del noticiero del canal regional Teleantioquia, renunció el viernes 28 de junio luego que el diputado liberal Adolfo León Palacio le presentara a la gerente del canal regional, Selene Botero, un audio en la que se escucha la voz de Barrientos, haciendo fuertes críticas a la Asamblea Departamental.

A raíz de la infiltración, Jorge González, director encargado, y periodistas del noticiero decidieron por propia cuenta usar el polígrafo para conocer quién filtró una grabación de un consejo de redacción, que causó la renuncia de Barrientos.