No estoy colgando lápidas a nadie: MinDefensa explica afirmación sobre protesta social

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró este jueves en Cartagena que grupos criminales están dedicadas a proteger su negocio corrompiendo y financiando la protesta social en Colombia, unas declaraciones que le han costado críticas por parte de algunos sectores.

En entrevista con Mañanas BLU, el funcionario explicó que no se trató de una generalización y que se refería a algunos casos específicos presentados en el suroccidente del país.

Publicidad

“En casos eventuales, eso ha ocurrido, pero eso no se puede permitir porque si no, no estoy permitiendo que los colombianos ejerzan libremente lo que está consagrado en la Constitución”, explicó.

Al responder a los críticos que afirman que sus declaraciones podrían llevar a la estigmatización de la protesta social, Botero dijo que solo busca proteger la legítima protesta.

“No le estoy colgando la lápida absolutamente a nadie, por el contrario, lo que estoy haciendo es tratar de proteger la vida y tratar de proteger el derecho consagrado en el artículo 24 que habla de la libre movilidad dentro y fuera del país”, añadió.

Sobre los casos específicos a los que hacía referencia en su declaración original, el ministro manifestó que no es coincidencia que algunas protestas se den en zonas sembradas de coca y otros cultivos ilícitos.

Publicidad

“Si usted encuentra allí esta situación, usted necesariamente tiene que concluir que hay unos dineros mal habidos, que son dineros ilícitos”, explicó.