No estoy de acuerdo con cadena perpetua para violadores de niños: Margarita Restrepo

La representante a la Cámara por el Centro Democrático Margarita Restrepo, quien este martes lideró la propuesta de aplazar el debate que busca implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, habló en Mañanas BLU de sus razones para la solicitud de aplazamiento del proyecto que lidera el Gobierno Nacional.

La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas, mediante la modificación del artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, es un proyecto bandera del presidente Iván Duque, por lo que fue sorpresiva la propuesta de Restrepo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Según explicó la congresista, el aplazamiento lo lideró únicamente con la necesidad de que se llevara a cabo después de las elecciones del próximo 27 de octubre, teniendo en cuenta que, agregó, varios políticos están usando la cadena perpetua como un acto populista.

“Lo hago para blindar al presidente Duque y hacer del Congreso una institución transparente, por eso debe darse después de elección, no dos meses antes. Es importante blindar a los niños, porque no pueden ser un fin para conseguir algo, hablar de eso en este momento es revictimizar los niños y sus familias. Es triste ver cómo congresistas utilizan discursos de cara a las elecciones”, aseguró.

Sin embargo, la polémica está en que es el partido del Gobierno el que está detrás del aplazamiento de un proyecto que lidera Duque, aunque haya sido el mismo presidente quien tomara la cadena perpetua como bandera de mandato.

“El presidente cree en la cadena perpetua y ha sido una de sus banderas. Le manifesté que, a pesar de apoyarlo desde el día cero, en esto no lo podía acompañar, pero su respuesta fue que era bienvenido el debate democrático”, aseguró.

De esa manera, la representante manifestó no estar de acuerdo con el proyecto, basándose en que el país no tiene cómo asumir el costo de cada preso ante una eventual condena a cadena perpetua.

“Cada preso le cuesta $1.800.000 al país. Tenemos el 51% de hacinamiento en las cárceles. ¿Estamos dispuestos a asumir un costo de algo que no nos va a dar las soluciones? Mi posición es que no puede haber impunidad. No estoy de acuerdo con cadena perpetua para violadores de niños, pero el debate hay que darlo”, dijo.

Escuche la entrevista completa de la representante Margarita Restrepo en Mañanas BLU aquí:

