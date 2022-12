No estoy inventando nada, la ley es absolutamente clara: Robledo sobre baldíos

que adquirieron y acumularon terrenos baldíos en el Vichada, dijo en Mañanas BLU que demostró que hubo una especie de conspiración entre unas poderosas empresas, nacionales y extranjeras, y firmas de abogados.

“Quedó demostrado hasta la saciedad que en los altos círculos del poder de Colombia se sabía que eso estaba prohibido por la Constitución y por la ley”, aseguró el senador.

El miembro del Polo Democrático reiteró que Carlos Urrutia (exembajador de Colombia en Estados Unidos), “orientando a varias empresas armó todo un entramado para violar la constitución y la ley”.

“Hubo unos personajes muy poderosos que sabían que estaban violando la ley. No me estoy inventando nada la ley es absolutamente clara. Que la adjudicación no se haga a un campesino y sí a una empresa es inaudito”, afirmó el senador.

“El hecho de acumular baldíos está claro y documentando, y a última hora salieron los abogados a decirnos que no es ilegal”, agregó.