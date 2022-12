No habrá financiación de campañas por el sí o por el no en plebiscito: Gobierno

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó cómo sería la financiación de las campañas por el sí y por el no, en el marco del plebiscito que busca refrendar el eventual acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc en Cuba. (Lea también: No es necesario un plebiscito, la paz no depende de voluntad de mayorías: fiscal ).

