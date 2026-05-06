“No hay contacto directo del Gobierno que nos diga qué hacer”: esposa de agente CTI secuestrado

La situación de los funcionarios del CTI secuestrados en Arauca vuelve a generar preocupación luego de la difusión de un video del ELN en redes sociales. Alejandra Sanabria, esposa de Franque Hoyos, uno de los retenidos, aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la incertidumbre crece ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

“Es muy complicado ver cómo están juzgando a sus compañeros por algo que ellos realmente no han hecho”, afirmó Sanabria al referirse al comunicado del grupo armado, en el que se menciona un supuesto “juicio” contra los secuestrados.



Sin nuevas pruebas de supervivencia

Sanabria confirmó que no han recibido información reciente sobre el estado de los retenidos. “No, la última prueba fue la que se conoció el 16 de febrero”, indicó, dejando en evidencia la falta de actualizaciones desde hace varias semanas.

En cuanto al respaldo del Gobierno, la esposa del agente señaló que el contacto ha sido limitado. “No hemos tenido ningún contacto directo que nos diga sobre qué hacer en esta situación, porque esto ya cada vez es más complicado”, explicó.

Aunque recientemente hubo una comunicación oficial, aseguró que no ha sido suficiente: “El día de ayer se comunicó con nosotros el ministro de Defensa, pero fueron palabras de solidaridad… no nos da unas acciones reales”.



Detalles del secuestro

Según relató Sanabria, su esposo fue retenido mientras cumplía funciones oficiales. “Mi esposo iba vía Tame, Arauca, enviado desde Bogotá para una comisión investigativa de muertes de líderes sociales y firmantes de paz. El 20 de julio lo retuvieron”, explicó.



Desde entonces, han recibido cuatro pruebas de supervivencia y varios comunicados del ELN, pero sin avances hacia una posible liberación.



Llamado urgente al Gobierno

La familia insiste en la necesidad de una intervención más decidida. “Estamos en espera de que el Gobierno dé aval… para continuar con el camino hacia la libertad de mi esposo y sus compañeros”, señaló.

Finalmente, Sanabria hizo un llamado directo: “Necesitamos que el Gobierno nos ayude con esto, y el presidente Petro que haga de verdad las gestiones”.

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