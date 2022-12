No hay duda que estos escándalos son perversidad sistemática: general Palomino

Tras lo publicado por el periodista Daniel Coronell en su columna en la Revista Semana, el general Palomino aseguró que cada vez es más evidente que los escándalos, antes por supuesto acoso sexual a subalternos y ahora por presunto enriquecimiento ilícito, “son sistemáticos”.



“No hay duda que esto es sistemático, aquí no solamente están atacando al señor Palomino, están atacando a la institución, es un daño que le quieren hacer a la institución. Eso no es gratis, tiene que haber alguna perversidad de por medio”, comentó el general Palomino.



En ese sentido, el director de la Policía Nacional dijo que no tiene nada de raro que un general de la República pueda comprar unos lotes, de 1.000 metros cuadrados cada uno, por menos de 40 millones de pesos, en un conjunto cerrado llamado El Pedregal de San Ángel, al lado de la Escuela Nacional de Policía en Fusagasugá.



“Tengo autorizado un préstamo de una entidad bancaria, a 15 años, de 500 millones de pesos. No es justo que se quiera significar que por ser general no puede uno adquirir un lote de 200 millones de pesos”, manifestó el general Palomino.



“En el año 2006, en mi regreso al país, recibo la oferta por parte de un copropietario de dos lotes que estarían vendiendo en promoción. En esa época estaban en muy buen precio y veo la oportunidad y dos años después (2008) logro adquirir esos lotes como una propiedad familiar”, agregó.



Además, confirmó que los lotes adquiridos sí fueron comprados al coronel Jerson Jaír Castellanos, pues no sabía que es investigado por uno de los cabecillas de una red delincuencial de prostitución masculina dentro de la Policía, llamada la 'comunidad del anillo’.



“Entre 2005 y 2006 yo estoy en el exterior, cuando regreso es que me informan de la venta de esos lotes y termino haciendo esa negociación, le compro esos lotes al señor Jaír Castellanos, a él se los compré (…) No tenía conocimiento de las razones por las cuales ese señor fue retirado”, manifestó Palomino.



Sobre la compra de tres tractomulas, el director de la Policía enfatizó: “el hecho de que yo sea general no me limita el derecho legítimo de todo ciudadano de construir mis ahorros, de hacer inversiones, nosotros trabajamos”.