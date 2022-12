No hay multa por no portar cédula sino por impedir identificación, aclara Policía

En los últimos días se dijo que quien no portara la cédula de ciudadanía o no se la presentara a la Policía cuando se requiriera se exponía a una sanción económica.Sin embargo, la Policía aclaró que la sanción no se da únicamente por no portar o presentar la cédula, sino impedir el proceso completo de identificación.

El jefe legislativo de la Policía Nacional, el coronel Darío López, pasó por los micrófonos de BLU Radio para explicar cuándo será multado.

“Es un mito del que se ha hablado mucho esta semana, no es cierto, obviamente no está establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia una multa para aquella persona que no porte su cédula. Esa es una desinformación que se ha generado. Sin embargo, cuando el ciudadano no presenta la cédula de ciudadanía, nuestros policías van a tener un aplicativo que les va a permitir a través de las huellas dactilares poder identificar plenamente al ciudadano. Es ahí, cuando no permite la plena identificación, cuando un ciudadano se verá expuesto a una multa", advirtió.

Por su parte, el coronel Pablo Criollo, quien estructuró el Nuevo Código de Policía en Colombia, expuso cuál es el procedimiento si una persona impide el proceso de identificación.

“La persona que impida el procedimiento para la identificación tendrá como consecuencia que se le imponga una multa Tipo IV que es de 787.000 pesos”, advirtió el oficial.

Así las cosas, quien no presente su cédula y se niegue a ser identificado por medio de la huella dactilar, sí enfrentará una sanción pecuniaria, como lo establece el Nuevo Código de Policía.El coronel Criollo aseguró que ya se intensificaron los operativos de pedagogía para que los ciudadanos entiendan cómo funcionará el Nuevo Código en el país.