“No hay ningún riesgo sobre la seguridad del presidente”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, reveló en Mañanas BLU detalles de las investigaciones que permitieron detectar un aparente plan para atentar contra la vida del presidente Iván Duque. Así mismo, aseguró que no hay riesgo de seguridad para el mandatario ni su familia.

“No hay ningún riesgo sobre la seguridad del señor presidente (…) está debidamente protegido, este es un mensaje que le debe quedar claro a los colombianos”, sostuvo Botero.

Según el funcionario, dos de los tres capturados se interceptaron cuando iban rumbo a Barranquilla y el tercero se encontraba en esa ciudad.

“Se les encuentran unas armas de altísima precisión a un par de ciudadanos venezolanos, cerca de la ciudad de Valledupar. Las personas son detenidas, puestas a disposición de las autoridades y los jueces de garantía. Tenían como destino la ciudad de Barranquilla”, indicó Botero.

“En Barranquilla se captura a la tercera persona. Todos esos hechos son materia de investigación”, agregó.

El ministro de Defensa también brindó detalles del armamento con el que al parecer se planeaba cometer al magnicidio.

“Armas de alta precisión, con unas miras telescópicas, especiales que son para esos propósitos. No es un arma común de combate. No son fusiles AK47, no son Galil, no son convencionales, son armas especializadas. Lo que estamos tratando es ver si esto tiene relación o no con el posible atentado o vulneración de la seguridad del presidente”, declaró.

Según estimó el ministro, los detenidos tendrán que responder por porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Botero además detalló que el hallazgo de los dos primeros sospechosos se dio en una operación rutinaria. No obstante, aseguró que desde hace cerca de tres meses se tenía información de un presunto plan para atentar contra el presidente colombiano.

“Es una información de una persona que se acerca a las autoridades y cuenta de este posible atentado. Ese es el origen de la información y se inician a hacer las verificaciones a través de ese testimonio”, indicó.

Escuche esta entrevista completa:

