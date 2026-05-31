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No hay paso entre Manizales y Murillo: deslizamiento cerca al Nevado del Ruiz genera bloqueo

El deslizamiento se produjo puntualmente en el sector de Gualí, ubicado aproximadamente a dos kilómetros del Nevado del Ruiz.

Deslizamiento Manizales-Murillo.
Deslizamiento Manizales-Murillo.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este domingo 31 de mayo provocaron un deslizamiento de tierra en el sector de Gualí, ubicado aproximadamente a dos kilómetros del Nevado del Ruiz.

El material desprendido cayó sobre la calzada y bloqueó por completo el paso vehicular en la vía que comunica a Manizales con Murillo, en el departamento del Tolima.

Habitantes de la zona reportaron la emergencia y alertaron sobre la imposibilidad de transitar por el sector debido a la gran cantidad de lodo y rocas que quedaron sobre la carretera tras el deslizamiento.

La situación genera afectaciones en la movilidad hacia la zona de influencia del Nevado del Ruiz, una ruta utilizada por habitantes, turistas y transportadores que se desplazan entre Caldas y Tolima.

En el lugar esperan la llegada de maquinaria amarilla para adelantar las labores de remoción del material y restablecer la movilidad en este corredor vial.

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Por el momento, no se reportan personas lesionadas ni vehículos afectados por el deslizamiento. Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la vía antes de emprender sus desplazamientos por este sector y tomar como ruta alterna el corredor vial Letras–Fresno–Murillo.

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