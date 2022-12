No hay plata para circunscripciones especiales ni para revocatorias: Registraduría

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, habló en Mañanas BLU sobre la falta de recursos para la consulta política de algunos partidos y otros procesos como las revocatorias de mandato.



Aclaró que la Registraduría tiene los recursos necesarios para el proceso electoral de 2018, pero que no hay plata “para algunas consultas y revocatorias que se deben surtir de aquí a fin de año, que son alrededor de 10 y que cuestan 2.300 millones de pesos faltantes”.



Galindo explicó que tampoco hay dinero “para las consultas de los partidos el 19 noviembre”, por valor de 135.000 millones de pesos.



Sobre la revisión de firmas de cara a las presidenciales del próximo año, aclaró que hay recursos suficientes, pero “quedaría faltando lo que corresponda a las circunscripciones”.



Por eso, el martes se reunirá con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “para mirar de dónde se van a sacar esos recursos”.



Respecto al procedimiento previsto para las consultas internas, indicó que esta “sería una jornada electoral nacional, no con el mismo número de mesas como en el caso de presidenciales”, pero sí con unas 30.000 mesas en todo el país.



“Necesitamos alrededor de 140.000 millones de pesos para consultas populares, las consultas partidistas, aparte de las circunscripciones, que no se sabe cuánto puede costar”, finalizó.



