"No hay un sistema que dé el 100%": desafío de drones y balance final del mindefensa Pedro Sánchez

A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, ofreció su último balance de seguridad en el que advirtió sobre el vertiginoso cambio en las formas de lucha armada y la sofisticación tecnológica de los grupos ilegales.

Sánchez, quien renunció a su carrera militar de 35 años para asumir este cargo político, destacó tanto los logros en la mitigación de ataques como los profundos desafíos que hereda el próximo gobierno.

La creciente amenaza de los drones comerciales

Uno de los puntos más críticos abordados por el ministro saliente es el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de organizaciones criminales. Según Sánchez, la accesibilidad de esta tecnología ha revolucionado el conflicto, pues los delincuentes adquieren "drones que son baratos, que son comerciales, que se adquieren fácilmente y que simplemente se le adecúa un explosivo haciendo un arma muy dañina a un muy bajo costo".

Drones con explosivos. Suministrada

A pesar de la complejidad del panorama, el ministro destacó que durante el periodo de 2024 a 2026 se lograron inhibir aproximadamente 22,000 ataques en el país.



No obstante, admitió que la protección absoluta es imposible en la actualidad: "en este momento no hay un sistema, hablarlo así, un solo sistema que pueda dar el 100% de la solución", agregando que "la tecnología para inhibir absolutamente todo el universo de esta amenaza no la hay aún, no existe aún".

El saldo de estos ataques con drones en los últimos dos años asciende a 328 víctimas, entre militares, policías y civiles.

Publicidad

Mercenarismo y entrenamiento en el exterior

El ministro alertó sobre una alarmante red de reclutamiento de ciudadanos colombianos, incluidos exguerrilleros, exparamilitares y exmilitares, que viajan a combatir en conflictos extranjeros como Ucrania, Rusia, Sudán y Yemen.

De acuerdo con estimaciones de la ONU citadas por el funcionario, se calcula que más de 10,000 colombianos han sido reclutados bajo esta modalidad en los últimos 11 años, principalmente a través de plataformas como Facebook y TikTok.

Sánchez calificó esta situación como "una tragedia muy grande que uno podría relacionarlo como trata de personas que es enfocadas a mercenarismo".

Publicidad

Asimismo, denunció que algunos miembros de estructuras criminales como el ELN o las disidencias de alias Iván Mordisco han viajado a estos frentes de batalla internacionales "para traer o para aprender cómo asesinar, cómo seguir matando" mediante el uso avanzado de drones.

Tensiones en el empalme y el blindaje de la posesión en Cali

Respecto a la seguridad de la posesión presidencial en Cali, Sánchez aseguró que se ha desplegado un robusto dispositivo que incluye el apoyo de los Estados Unidos y la prohibición total del vuelo de drones en la zona. Además, reveló que recientemente se neutralizó un vehículo cargado con explosivos de las disidencias de alias Mordisco en Santander de Quilichao.

Sin embargo, el ministro no ocultó su descontento con la transición del mando, señalando que la decisión del nuevo gobierno de suspender las mesas de empalme a inicios de julio afectó la coordinación del evento. "Si el gobierno entrante, por lo menos en términos de defensa, no nos hubiera interrumpido, no hubiera cancelado más bien o suspendido el empalme, hubiera sido más fácil articular todo esto", puntualizó.

'Iván Mordisco'

Al hacer un balance de su administración, Sánchez resaltó que entrega una fuerza pública con el índice de favorabilidad más alto de su historia, un incremento de 20 puntos en el índice de transparencia (pasando del 64% al 83%) y una reducción del 71% en las quejas por derechos humanos.

'Iván Mordisco' Foto: AFP

Pese a estos resultados, reconoció que le quedó una tarea pendiente de gran relevancia en la neutralización de los principales cabecillas del narcotráfico.

Al ser interrogado sobre cuál líder criminal representaba su mayor frustración, el ministro saliente confesó: "indiscutiblemente, alias Iván Mordisco, el principal, el Chiquito Malo, el que sigue, alias Pablito, pero alias Mordisco".

Escuche aquí la entrevista: