No he criticado el nuevo gabinete, al contrario, lo he elogiado: Horacio Serpa

“Hay una mala interpretación de las cosas, me están sindicando de haber salido en contra del gabinete. Yo no he dicho ni una sola palabra en contra del gabinete, al contrario lo he elogiado”, expresó.



Sin embargo, advirtió que si debe haber un cambio con ocasión del nuevo gabinete. “Debe darse un golpe de timón, ya que hay nuevas personas que las recibe bien el país. Hay que cambiar de actitud y hay que asumir unos comportamientos que sirvan más para llegar a la gente; hay que desplazarse a las provincias, hay que estar en los barrios de Bogotá, hay que explicar las políticas de Gobierno, explicar más claramente el tema de la paz”, indicó.



Sobre sus declaraciones en relación a que la Unidad Nacional ya no se justifica, Serpa señaló que desea que se acabe como conjunto esta coalición.



“El liberalismo quiere entenderes directamente con el Gobierno no necesitamos intermediarios de la Unidad Nacional”, expresó.