“Parecía el fin del mundo”: familias del asentamiento humano 12 de Octubre en Bucaramanga

Entre cenizas y escombros, los niños lloran a sus mascotas y familias caminan entre cenizas tras la emergencia que cambió sus vidas en minutos. Con lo puesto y sin un lugar donde dormir, decenas de familias intentan recomponerse.

A la intemperie están las familias del Asentamiento Humano 12 de Octubre.jpg
Imagen del lugar. A la intemperie están las familias del Asentamiento Humano 12 de Octubre
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

