No he tenido acompañamiento ni apoyo: habla teniente que denuncia abuso en la Policía

El pasado 24 de noviembre, en la denominada fiesta azul de oficiales de la Policía Nacional, la teniente Kelly Johana Sierra Pineda denunció que al terminar la fiesta fue abusada sexualmente por el capitán de la misma institución Eduardo Merchán Prieto.



En diálogo con Mañanas BLU, la oficial señaló que al presentar la denuncia, sus superiores no le prestaron la atención que necesitaba un tema tan delicado y pusieron en duda su credibilidad.



“Lastimosamente (los superiores) pusieron en duda la denuncia que estaba realizando, a pesar de que mi maltrato físico era completamente evidente. No sé cuál sería su visión referente al caso, es completamente respetable, pero no la comparto. Como mujer y como víctima realicé lo que está constituido en la ley, que es realizar la denuncia”, manifestó.



En ese sentido, agregó que en ningún momento ha tenido “un real acompañamiento” como se esperaría por parte de sus superiores en un caso de esta envergadura, por lo que se vio en la “penosa necesidad de buscar la forma de hacer eco para que el hecho no quedara en la impunidad”.



“Es un tema bastante complejo y lo he manifestado varias veces (…) El primero en conocer lo que había pasado fue un capitán que se encontraba con nosotros en el casino de oficiales. Posterior a ello, (él) le informa al subcomandante del departamento, pero yo, al ver la negativa, tomo la decisión de realizar mi denuncia en la Fiscalía General de la Nación en Valledupar”, señaló.

Vea también: Ordenan captura de capitán de la Policía acusado de abuso



Sierra Pineda agregó que ningún general de la Policía o algún directivo de la institución la ha llamado o se ha tratado de comunicar después de haber hecho pública la denuncia. Dijo que se ha sentido sola en este “terrible” episodio tan doloroso por el que ha tenido que pasar.



Sin embargo, y pese a este duro caso, la teniente aseguró que no ha pensado en retirarse de la Policía, pues considera que su proyecto de vida está ligado a su trabajo en la institución, a la que calificó como una cuna de grandes seres humanos.



“Yo quiero a mi Policía Nacional y busco continuar realizando mi trabajo dentro de ella. Quiero seguir”, sentenció la oficial, quien precisó que para su familia no ha sido “nada fácil” afrontar esta violación, por lo que considera necesitan ayuda profesional.



Finalmente, dijo que nunca trabajó directamente con Merchán, su supuesto agresor, y que solo lo había visto tres veces en su vida, incluyendo el día de la fiesta azul de oficiales.



“Durante la fiesta yo no tuve ningún contacto con él porque no lo conozco. Y finalmente cuando vamos hacia el casino es que aparece este individuo allí. No he tenido ningún tipo de relación institucional ni antes ni ahora”, puntualizó la teniente Sierra.



¿Cómo Merchán se apodera de su celular?



La oficial aseguró que todos los celulares estaban sobre una mesa y de repente el capitán Merchán agarró su teléfono. Ella pensó que se había equivocado, pero, según denuncia, todo hacia parte de su plan.



“Asumí que se había confundido. Me quedé esperando que mirara si realmente era su teléfono, pero cuando veo que continúa su trayecto es cuando yo decido ir a reclamárselo. El resto de la historia ya se conoce”, apuntó.



Escuche la entrevista completa.

Publicidad