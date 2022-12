No hicimos nada de mala fe; se nos fueron las luces: gerente del Junior

Héctor Báez, gerente del Atlético Junior, dijo en Mañanas BLU que ya no hay vuelta atrás, en referencia al error que llevó al Junior a ser sancionado por ingresar cuatro jugadores extranjeros en el partido ante Medellín. (Lea también: Junior pierde en el escritorio juego ante Medellín por alinear 4 extranjeros )



“Con tristeza y con dolor porque esto afecta a una ciudad, a un grupo de jugadores y a su familia, pero ya no podemos echar el tiempo atrás y ha sucedido y hay que afrontar lo que viene”, manifestó.



Dijo que a pesar de que siempre se estaba pendiente de que no se presentara la situación, la “efervescencia del partido” llevó a que no se percataran de la situación. (Lea también: Doblete del paraguayo Ovelar para el 2-2 entre Junior y Medellín )



“Ayer en el partido el profesor hace el cambio y no nos percatamos que iban a quedar los cuatro extranjeros en el campo de juego. Al minuto y medio hay una pelota que juegan profunda, la toma Obelar y lo veo y le dije a Pacheco se nos fueron las luces”, dijo.



Además, aseguró que tanto Alexis García, técnico del equipo, y él han asumido su responsabilidad y reiteró el ofrecimiento de perdón a la afición. (Lea también: ¡Tremendo autogol! Los memes que dejó sanción del Junior ante Medellín )



De otro lado, Báez desmintió los rumores que hablan de su renuncia, aunque dijo que está a disposición de las directivas del equipo para acatar cualquier decisión que se tome.