No iba a hacer proselitismo: uribista no aceptado por Cancillería para pasantía

Sebastián Acosta, un joven que no fue aceptado por la Cancillería para hacer sus pasantías en la misión de Colombia en Naciones Unidas en Nueva York por su marcada tendencia uribista, dijo que su intención no era hacer proselitismo político.



“La pasantía es de carácter académico, no político. No iba a hacer ningún proselitismo en Nueva York”, manifestó en entrevista con BLU Radio.

Agregó que pensar distinto y no estar de acuerdo con el gobierno de turno no es impedimento para trabajar con el Estado.



“Tenemos derecho a desarrollarnos académicamente en él. Creo que se representa a los connacionales y no al gobierno de turno”, enfatizó.



De acuerdo con Acosta, faltando tres días para el viaje a los Estados Unidos, recibió una llamada del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que le dijeron que se le desvinculaba de la pasantía sin explicación.



