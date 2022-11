No imaginé que me emocionaría tanto recordar mi liberación: Ingrid Betancourt

ejecutará la Operación Jaque.

“Es el momento más fuerte oír al mayor del Ejército revelando su identidad y gritando Somos el Ejército de Colombia están libres”, dijo la excandidata presidencial quien reside en Londres.

“Fue un momento en donde por un segundo se unieron y se concretaron los sueños de todos esos años. Yo sigo repasando ese instante, es grandiosa esa liberación. Fue extraordinario, fue un gran milagro”, recordó.

No obstante aseguró que por momentos cuando se “alborota el subconsciente” tiene pesadillas recurrentes en donde revive el encadenamiento, el ahogo y el sentirse perseguido.

“No me imaginé que me iba a emocionar que hace 5 años nos liberaron. Juan Manuel Santos es una persona extraordinaria, cuando él estaba como ministro de Defensa me dio la sorpresa de comunicarme con mi mamá”, dijo.

“Con algunos de los que estaban secuestrados la comunicación es frecuente. Tenemos que planear volvernos a reunir, para todos es muy importante”, agregó.

El 2 de julio de 2008 un comando de fuerzas especiales y de la inteligencia militar realizaron una operación de infiltración para rescatar a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a 3 contratistas estadounidenses y 11 miembros de las Fuerzas Militares, de la cárcel que las Farc habían creado para ellos en las selvas colombianas.

‘Jaque’ fue cuestionada, por el uso de helicópteros que simulaban una misión humanitaria de la Cruz Roja y la suplantación de un equipo periodístico de la cadena de televisión Telesur, reconocida por los guerrilleros como el medio de comunicación autorizado para cubrir los procesos de liberación.