"No más excusas en la vía": Policía despliega más de 4.000 uniformados para el puente festivo

La Policía de Tránsito y Transporte reportó que más de 1,1 millones de vehículos han pasado por los peajes del país en el inicio del puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá. Aunque la movilidad avanza con normalidad en la mayoría de los corredores viales, las autoridades mantienen seis cierres totales por deslizamientos, mantenimiento de vías y daños en infraestructura.

El director encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Andrés Vaca, aseguró en Noticias de la Mañana de Blu Radio que la institución desplegó un amplio dispositivo para acompañar a los viajeros durante el fin de semana.

"Tenemos al momento por paso peaje la circulación de 1.100.000 vehículos. Desplegamos un poco más de 4.000 hombres y mujeres en todo el territorio, acompañando a viajeros y a todos los actores viales en este puente festivo", señaló.

Aunque el panorama general es de normalidad, el oficial confirmó que hay seis cierres viales de consideración en diferentes regiones del país. "A nivel nacional sí tenemos seis cierres importantes, cierres totales", explicó.



Entre ellos mencionó afectaciones en Boyacá, por un deslizamiento de tierra; en Choachí (Cundinamarca), por trabajos de mantenimiento del Invías; dos cierres en Arauca, uno de ellos ocasionado por la caída de un puente metálico; y otro en San Juan de Urabá, debido a daños en la estructura de un puente.

El coronel Vaca destacó que, aunque este puente festivo fue incorporado recientemente al calendario, la Policía alcanzó a planear con anticipación el operativo de movilidad. "Desde hace varias semanas teníamos previsto este nuevo puente festivo, por lo cual el mando dispuso un acompañamiento de los más de 4.000 hombres", indicó.

Movilidad en el puente festivo. Foto: X @PoliciaNteSder

En materia de movilidad, el oficial detalló que el flujo de viajeros ha sido significativo desde el inicio del plan éxodo. "Particularmente en Bogotá ya han circulado más de 161.000 vehículos y en Cundinamarca estamos llegando a los 300.000. Esto refleja un movimiento importante de vehículos paso peaje en este momento", precisó.

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De cara al regreso de los viajeros, la Policía recordó que continuará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Los vehículos con placas terminadas en número par podrán ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde del lunes festivo, mientras que los terminados en número impar lo harán entre las 4:00 y las 8:00 de la noche. Asimismo, recordó que la restricción para vehículos de carga se mantendrá hasta las 11:00 de la noche de ese mismo día.

Finalmente, el coronel Vaca insistió en la importancia de adoptar medidas de prevención durante los desplazamientos y reiteró el mensaje central de la campaña institucional. "No más excusas en la vía", afirmó, antes de recordar las principales recomendaciones: verificar las condiciones tecnomecánicas del vehículo, utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y "evitar el consumo de bebidas embriagantes antes o durante la conducción", pues, según advirtió, el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa de siniestralidad en las carreteras del país.

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