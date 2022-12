“No me cierro a la banda”: Duque sobre retirar propuesta de IVA a canasta familiar

El presidente Iván Duque aseguró en BLU Radio que en temas como la reforma tributaria no se apega a dogmatismos, al hacer referencia ala posibilidad de retirar la propuesta de gravar con IVA a gran parte de la canasta familiar.



“En una discusión en el Congreso de la República, uno no puede llegar con dogmatismos. Uno como Gobierno no llega a decir: ‘es esto o es nada’, solo plantea una discusión para que los partidos muestren sus posturas”, puntualizó.



El presidente añadió que durante los talleres “Construyendo país” ha podido escuchar las necesidades de los colombianos y que manifestó que, por esa razón, urge encontrar los recursos para financiar los programas sociales.

“Lo que veo acá es que hay un gran debate de necesidades y lo que tenemos es buscar dónde están las fuentes en el país”, añadió.



“No voy a apelar a métodos transaccionales"

El presidente también manifestó que no apelará a la "mermelada" para sacar adelante iniciativas del Gobierno en el Congreso de la República, en referencia a los proyectos que se han caído en el Legislativo.

“No voy a apelar a métodos transaccionales, tengo que reconocer la independencia de poderes. El ejercicio deliberativo en el Congreso”, dijo.

Presupuesto para la educación públicaDuque también dijo que no hay los 500 mil millones de pesos que los estudiantes están reclamando para final de año y aseguró que no es ‘enemigo’ de los estudiantes.

El primer mandatario añadió que primer objetivo, que era tener el presupuesto más alto para la educación, se logró: “más de 41 billones de pesos.

“Fuera de eso, se están buscando más recursos para las universidades y se está buscando un billón adicional en el sistema de regalías”.

“El país no puede seguir con altos niveles de informalidad laboral”

Para el presidente lograr que las empresas contraten más y paguen mejor y para eso un reto y para ello es necesario crear las condiciones necesarias que favorezcan la inversión y la contratación.

“Me interesa que Colombia gane y que los colombianos gane y lo vamos a hacer de una manera razonable. El espíritu tiene que ser constructivo y no incendiario”, dijo.

