No me intimidada recusación de contralora Morelli: auditora general de la Nación

Laura Marulanda, auditora general de la Nación, aseguró que respondió no a la recusación que presentó la contralora Sandra Morelli en su contra.

“Uno de los argumentos que expone Morelli es por enemistad grave. Ella considera que existe una enemistad con el excontralor Julio César Turbay y como yo trabajé con él hay un nexo y por eso me debo declarar impedida”, afirmó Marulanda.

“Llevábamos una relación normal pero posterior a la iniciación de unas auditorías especiales a su despacho ella me recusa. No acepto el impedimento porque considero que no existen argumentos jurídicos para aceptar el impedimento”, agregó.

La auditora manifestó que trasladó esa recusación al despacho del procurador General de la Nación, quién tiene la última palabra sobre ese asunto.

Por último, dijo que no está intimidada sino segura y tranquila porque publicó las razones por las cuales no deben declararla impedida.