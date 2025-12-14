En vivo
Asesinan a vigilante con unas tijeras: estaba cuidando el alumbrado navideño

Asesinan a vigilante con unas tijeras: estaba cuidando el alumbrado navideño

El responsable del asesinato sería un joven de tan solo 18 años, un hecho que ha generado conmoción en la comunidad de Magangué.

