Asesinan a vigilante con unas tijeras: estaba cuidando el alumbrado navideño

La Navidad en Magangué, sur de Bolívar, quedó marcada por una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. En la madrugada del viernes 12 de diciembre, un vigilante informal que cuidaba el alumbrado navideño fue asesinado de manera violenta mientras cumplía con su labor. El hecho ocurrió en medio de un ambiente que, hasta entonces, estaba dominado por las luces, la música y la expectativa propia de las fiestas decembrinas.



Vigilante fue asesinado mientras cuidaba el alumbrado navideño

La víctima fue identificada como Joaquín Olivero Gutiérrez, de 56 años, quien llevaba apenas 12 días trabajando como vigilante informal en una calle adornada con luces navideñas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque se registró en el barrio Florida 3, donde el hombre fue agredido con un arma cortopunzante tipo tijera durante la madrugada.

Olivero Gutiérrez fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial con múltiples heridas en el tórax, tanto en la parte frontal como en la posterior. Pese a los esfuerzos del personal médico, el vigilante falleció debido a un taponamiento cardíaco causado por la gravedad de las lesiones. La noticia generó tristeza e indignación entre vecinos y familiares, quienes no salen del asombro por la violencia del ataque.

Responsable de asesinato en Magangué Policía Nacional

El presunto responsable del crimen tiene solo 18 años

La Policía Nacional informó que la captura del presunto homicida fue posible gracias a la alerta oportuna de un ciudadano y a la rápida reacción de las patrullas que realizaban labores de vigilancia en el sector. Con la información suministrada por la comunidad, se activó un plan de búsqueda en varios barrios del municipio.



Minutos después, los uniformados ubicaron a un joven que coincidía plenamente con las descripciones entregadas por los habitantes del sector. Se trata de Samuel David Vargas Rodríguez, de 18 años. Durante el procedimiento de registro, las autoridades hallaron una tijera, elemento que habría sido utilizado para cometer el asesinato del vigilante.



Policía destacó apoyo ciudadano en la captura

El coronel Alejandro Reyes, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el trabajo articulado entre la institución y la comunidad, clave para evitar la huida del sospechoso y avanzar de manera rápida en el proceso judicial. Según indicó, la colaboración ciudadana fue determinante para esclarecer lo ocurrido.

Vargas Rodríguez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. En las próximas horas, un juez definirá su situación jurídica, mientras en Magangué persiste el dolor por la muerte de un hombre que perdió la vida mientras cuidaba el alumbrado que buscaba llevar alegría en Navidad.