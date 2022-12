No me venga a dar lecciones, payaso: Claudia López a Armando Benedetti

La senadora Claudia López habló en Mañanas BLU sobre su discusión con el congresista Armando Benedetti por el proyecto que buscaba reducir el salario de los parlamentarios.



López aseguró que su molestia radica en que los congresistas “seguirán ganándose 28 millones mientras que se hace una reforma tributaria para sacarle plata a los colombianos”.



Tildó al senador Benedetti de “payaso y patético” y le pidió que “no me venga a dar lecciones usted que no sabe leer de corrido”.



Explicó que la razón por la que el proyecto de Rangel es más viable es porque “no les toca el bolsillo a los congresistas”.



Además, anotó que es “falso lo que dicen” de que su proyecto proponía que se bajaran los salarios una vez dejara de ser congresista en 2018, “la realidad es que yo decía que fuera de forma inmediata, pero en un concepto que me envió la Contraloría decía que había que ajustarlo por cuenta de los derechos adquiridos”.



La senadora afirmó que está en el Congreso para representar a los ciudadanos, a hacer control político “no para que me hagan un comité de aplausos. A mí me importan los colombianos, no los aplausos de Armandito”.



Expresó su molestia porque “todas las cosas que he hecho para reformar el congreso las han hundido y no porque yo sea congresista ahora entonces nos vamos a tapar todos con la misma cobija”.



“Me duele la corrupción de la clase política y para eso estoy en el Congreso, si a los senadores no les gusta, lo siento”, aseveró.



Por su parte, el senador Armando Benedetti se refirió a la discusión afirmando que “la senadora López se dejó llevar por la vanidad”.



Bendetti explicó que, pese a que había firmado el proyecto de la senadora Claudia López, en el orden del día estaba “debajo de el del senador Rangel que me parecía mucho más coherente y ella quedó dolida porque no se votó el suyo”.



Aseguró que considera que la senadora López “parece Donald Trump, como en un reality, saliendo a decir una cantidad de barbaridades y mentiras, payaseando”.



Dijo que López es una persona inteligente, pero en el Congreso “cayó en la trampa de la vanidad y necesita salir en medios o sino no sabe qué hacer”.



Calificó a la parlamentaria de “desagradecida y payasa y es que uno se cansa de tanta locura. Todos sus proyectos terminan en un reality”.