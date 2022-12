No nos moveremos hasta que no haya garantías: frente Martín Caballero de Farc

El Bloque Martín Caballero de las Farc, con injerencia en el departamento de La Guajira, dieron a conocer su no se trasladarán hasta las zonas veredales y puntos transitorios de normalización, hasta tanto el Gobierno no cumpla con una serie de garantías que aún no se han visto solucionadas.



“No hemos recibido ninguna orden de las instancias superiores en el sentido de iniciar el traslado de nuestras unidades hacia las zonas veredales situadas en Los Encantos, municipio de La Paz, Cesar, y Pondores en La Guajira; por lo tanto, podemos afirmar que no habrá ningún traslado y que las estructuras guerrilleras permanecerán en los puntos de pre-agrupamiento como hasta ahora”, dijo Fabio Borges, integrante del Estado mayor del Bloque Martín Caballero de las Farc.



Según este miembro del grupo guerrillero, hasta que no se den garantías y se trace la ley de indulto y Amnistía, ellos no a trasladarán a ningún lado.



“El Gobierno no ha puesto la primera piedra para el inicio de las construcciones que deben garantizar a nuestro personal condiciones dignas en materia de vivienda, salud y otras necesidades básicas, o sea que aún no están acondicionados los sitios de llegada”, señaló el miembro de las Farc.



Por el momento los guerrilleros siguen implementando actividades pedagógicas sobre los acuerdos finales.