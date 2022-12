No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza: papa Francisco a niños colombianos

El papa Francisco pidió a los jóvenes colombianos que no se dejen vencer, ni engañar y que no pierdan la alegría, en las primeras palabras que dirigió a las personas que se agolparon en la sede de la Nunciatura Apostólica.



Francisco llegó a Colombia, donde permanecerá hasta el 10 de septiembre y tras la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto militar de Catam en Bogotá se subió al papamóvil y recorrió 15 kilómetros hasta llegar a la Nunciatura, donde residirá estas cuatro noches.



A su llegada, el pontífice se dirigió a la multitud que le esperaba e hizo referencia a las cientos de miles de personas que se agolparon durante su recorrido.



Sobre todo, se dirigió a los más jóvenes y les dijo "no se dejen vencer, ni engañar, ni pierdan la alegría, ni la esperanza y la sonrisa", les dijo el papa a su llegada y que después volvió a repetir a los jóvenes.



Para esta improvisada "plaza de San Pedro" se instaló un pequeño palco y una zona para la prensa en el exterior de la Nunciatura.



En esta primera "audiencia" en Bogotá recibió a miembros del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), y algunos de estos niños le cantaron.



También hubo miembros de las Familias de la Misericordia (Famis), un grupo de laicos y sacerdotes católicos, que se dedican a obras en favor de los más necesitados.



Francisco recibió una ruana, el tradicional poncho colombiano, que los jóvenes de Idipron han tejido personalmente, y no dudó en ponérsela.



Después el pontífice argentino se retiró a descansar tras las 12 horas de viaje.

