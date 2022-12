No podemos hablar de paz con un grupo que comete esta barbarie: cabo Ávila

El cabo Eduard Orlando Ávila, víctima de una mina en Convención, Norte de Santander, dijo en BLU Radio que afortunadamente perdió las piernas pero no la vida y agregó que no se puede hablar de paz con un grupo que es capaz de cometer esa barbarie.



“Me encuentro excelente. Con mucha motivación para seguir adelante. En las adversidades lo único que pueden hacer con un militar es fortalecerlo. Esta situación me ha fortalecido mucho. Solo perdí las piernas, no perdí la vida”, manifestó. (Lea también: Le quitaron una parte pero no la vida: padre de militar que perdió las piernas )



Agregó que el día en que ocurrieron los hechos, estaba haciendo un procedimiento de despeje para garantizar la seguridad a sus compañeros: “En el momento que dí el paso, escuché la detonación y caí con mis piernas destrozadas. Mis compañeros me sacaron del lugar”. (Lea también: Lamentándome no me van a salir los pies: cabo que perdió piernas por mina )



El joven, quien en el día de atentado estaba cumpliendo 26 años, reiteró que afortunadamente” fue él la víctima y no un niño”.



Explicó que no había información que el lugar estaba minado, pero sí que en la población había influencia de grupos al margen de la ley. (Lea también: Colombia entera repudia y condena atrocidad de ELN: Santos )



El militar aseguró que por ahora seguirá su proceso de rehabilitación y que planeará con su familia “qué será de su futuro próximo”.



Finalmente, Ávila agradeció también el apoyo que le ha dado la cúpula militar y la solidaridad de todos los colombianos.



Guerrilleros del ELN exhibieron "como trofeo" la pierna que un suboficial del Ejército colombiano perdió durante una operación para retirar explosivos de un terreno en el que instalaban un parque infantil en el departamento de Norte de Santander (noreste), denunció este jueves la Defensoría del Pueblo.