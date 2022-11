No presté atención por ser un delito de sangre: Uribe sobre hermano de vicepresidenta

El expresidente y senador Álvaro Uribe aseguró en Mañanas BLU que Marta Lucía Ramírez le dijo, antes de ser nombrada ministra de Defensa en su Gobierno, que su hermano había sido condenado por narcotráfico.

“Ella me recordó que cuando la nombré ministra de Defensa me dijo lo del caso de su hermano. Yo no le presté atención porque es un tema de delito de sangre y yo la nombré a ella con gran entusiasmo. Yo conocía su trayectoria”, sostuvo.

“Quieren maltratar a una funcionaria por un problema de su hermano”, declaró Uribe.

De acuerdo con el exmandatario, hay doble moral por parte de quienes piden que Marta Lucía Ramírez a su cargo como vicepresidente.

“Les parece bueno el narcotráfico cuando es para financiar a las Farc”, sostuvo.

“Están llevando a Colombia a un tema de castrochavismo”, agregó.

