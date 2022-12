No recibimos un peso por cartillas de educación sexual: Colombia Diversa

“Colombia Diversa hace parte de un comité técnico que da lineamientos para la ejecución de este convenio. No se reduce únicamente a la revisión de los manuales de convivencia, sino que tiene distintas fases. El Ministerio de Educación ha puesto 900 millones de pesos, el resto lo han puesto las demás organizaciones. Colombia Diversa no recibe un peso ni absolutamente nada por este convenio”, dijo.



Sobre las cartillas, Sánchez manifestó que las mismas contienen unos conceptos para orientar a los profesores y rectores de los colegios.



“El material es de discusión con los docentes para que ellos los adapten a las preguntas que los niños hacen de acuerdo a su desarrollo psicoemocional”, expresó.



El senador del Centro Democrático Orlando Castañeda denunció este martes que la ministra de Educación, Gina Parody, pagó cerca de $1.600 millones por las "Cartillas de Ambientes Escolares Libres de Discriminación".



“No podemos aceptar que el Ministerio de Educación interprete a su manera la sentencia de la Corte Constitucional T-478/2015, que si bien es cierto delega al Ministerio para revisar de forma integral los manuales de convivencia no autoriza a modificarlos o redireccionarlos, puesto que, esto es autonomía de la comunidad educativa donde también se encuentran los padres de familia”, reclamó.