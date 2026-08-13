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¿No sabe qué donar? Estas son algunas cosas que necesitan en centros de acopio

En diferentes ciudades del país se mueven toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto en el occidente el pasado lunes.

Ayuda en centro de acopio.jpg
Ayuda en centro de acopio //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Más de 40.000 personas resultaron afectadas por el terremoto de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, según cifras dadas a conocer por la UNGRD y el presidente Abelardo De La Espriella. Por eso, las autoridades locales invitan a que las personas lleguen a los centros de acopio a "aportar un grano de arena" para ayudar a las víctimas por este hecho.

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"Estas medidas se producen tras las emergencias derivadas del terremoto, que afectó varios municipios y regiones del país y que deja a miles de damnificados y afectaciones en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras poblaciones", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.

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Lo cierto es que el llamado ha sido solidario y miles de personas han llegado a dejar sus donaciones, no obstante, muchos no lo han hecho porque aún no saben qué donar y la Alcaldía de Bogotá emitió qué es lo que se está necesitando, más allá de, por supuesto, alimentos para que lleguen a manos de estas familias afectadas.

Ayudas para damnificados por terremoto (1).jpg
Foto: AFP

¿Qué donar en los centros de acopio?

Elementos básicos

  • Agua potable embotellada.
  • Cobijas.
  • Sabanas.
  • Mantas.
  • Almohadas.
  • Colchonetas.
  • Toldillos.

Alimentos no perecederos

  • Arroz.
  • Aceite.
  • Pastas.
  • Enlatados abre fácil.
  • Granos como fríjol y lentejas.
  • Harina.
  • Panela.
  • Leche en polvo.

Suministros de primeros auxilios

  • Tapabocas.
  • Gasas estériles.
  • Alcohol.
  • Guantes quirúrgicos y de látex.

Artículos de higiene personal

  • Jabón de baño y ropa.
  • Shampoo.
  • Crema y cepillos dentales.
  • Toallas higiénicas.
  • Papel higiénico.
  • Pañales para niños y adultos.
  • Toallitas húmedas.
  • Crema antipañalitis.
  • Biberones.
  • Protector solar.
  • Máquinas de afeitar.

Para mascotas

  • Concentrado para perro y gato.
  • Alimento húmedo para perro y/o gato.
  • Arena para gatos.
  • Guacales.
  • Collares.
  • Correas.
  • Bozales de canasta.
  • Platos para perros y/o gatos.

Medicamentos e insumos veterinarios

  • Gasa.
  • Algodón Laminado y en torundas.
  • Clorhexidina Spray y Galón al 0.5 %.
  • Cefalexina capsulas 500 mg, y suspensión 250mg/5ml.
  • Metronidazol inyectable 500mg/100ml
  • Metronidazol oral 250mg/5ml
  • Ácido hipocloroso
  • Meloxican 0.15% gotero oral
  • Meloxican inyectable 2% y 0.5%
  • Solución salina estéril 500 ml y 1L
  • Lactato de ringer 500 ml y 1L
  • Venoclisis microgoteo y macrogoteo
  • Jelcos, cánulas o catéteres azules amarillos y rosados
  • Coban
  • Ubrevet o pesozan
  • Etamsilato 100 mg tabletas
  • Etamsilato inyectable 12.5%
  • Jeringas de 3 ml, jeringa de 5 ml, jeringa de 10ml.
  • Agujas azules, verdes y rosadas.
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