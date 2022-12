No sabemos qué ocasionó intoxicación: directora de Fundación Jardines Luminosos

Martha Figueroa, directora de la Fundación Jardines Luminosos del departamento del Chocó, dijo en BLU Radio que los 97 niños que resultaron intoxicados en un prescolar en Quibdó ya están fuera de peligro.



Sin embargo, dijo que en este momento se está esperando los análisis para determinar las causas que llevaron este hecho.



“Por lo tanto, no tenemos evidencia de qué pudo ocasionar este hecho lamentable. Por el momento todos los alimentos son sospechosos, pero aún no podemos determinar lo que realmente ocurrió”, dijo.



Figueroa indicó que los dueños de la fundación “son profesionales chocoanos emprendedores” y negó que ellos tengan nexos con mafias en el departamento.



“No es cierto porque no se ha podido determinar. Nuestros abogados enviaron oficios a la Interpol, a la Policía y a la Fiscalía para que nos informen cuál es la investigación que adelantan en nuestro curso. En la documentación dicen que nosotros como fundación no tenemos ninguna relación”, apuntó.



Con vómito, náuseas y malestar general fueron recibidos en centros asistenciales los 97 niños de prescolar de la institución educativa Gimnasio de Quibdó, quienes resultaron intoxicados.



La primera hipótesis apunta a que se trató de una intoxicación alimentaria.



“Ya desde la alcaldía se desplegó todo un equipo de vigilancia epidemiológica con el fin de adelantar las acciones de control y evitar que algo similar se repita”, explicó el director de Gestión del Riesgo de Quibdó, Ilson Mosquerá.



Los menores atendidos tienen edades entre los tres y los seis años.