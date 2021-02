No se construye país "haciendo zancadillas": Iván Duque a críticos del plan de vacunación

El presidente Iván Duque se refirió al plan de vacunación en Colombia y las críticas de muchas personas al mismo. El mandatario dijo que todos los ciudadanos deben convertir en un propósito de país la vacunación masiva.

"Es absurdo, cuando llega la posverdad, la maledicencia, la trampa, la fractura, el odio para tratar de desviar la realidad”, señaló el mandatario, quien añadió que muchas personas lanzaron mentiras sobre las vacunas y sobre los acuerdos y contratos.

“Dijeron que quienes las negociaron no hablaban inglés y algunos descaradamente de manera absurda dijeron que al país solo llegarían las vacunas en el 2023”, indicó.

En medio de la entrega de contratos para la conservación natural con 111 familias en Tierralta, Córdoba , el presidente manifestó que la verdad y los hechos hablan por sí solos. También dijo que se sacó adelante una ley de vacunas y que

“algunos dicen que quieren ayudar, pero ni siquiera votaron la ley de vacunas”.

Por otro lado, manifestó que proteger la vida no es una ideología política de izquierda, derecha o centro, sino que es una realidad “de sentido común” y que no es una causa partidista o para triunfos individuales.

“Es entre todos que sacamos a Colombia adelante, no es haciendo zancadillas, no es buscando la crítica fútil, no es buscando la fractura y apelando a la demagogia. Así no se construye Colombia. Ese propósito de la vacunación masiva, segura, gratuita, es de todos”, dijo el presidente.

Otro propósito del país, según el presidente, es avanzar en la paz con legalidad. También reiteró que los líderes de los antiguos grupos armados deben ser sancionados y que ese llamado no implica interferir en la labor de la JEP.