¡No se deje engañar! Tenga cuidado con las láminas falsas del álbum del Mundial

Con la cercanía del Mundial de Rusia 2018, la fiebre del fútbol contagió a la mayoría de los colombianos.

Las ‘monas’ o láminas del Mundial son por estos días los elementos más comprados. “Yo ya llené mi álbum y estoy ayudando a mis amigos a comprar las que le faltan”, asegura un aficionado de la Selección Colombia.

Publicidad

Las más escasas son las doradas, la 2, la 4, la 8 y las últimas que son conmemorativas de ediciones anteriores del mundial. “Esas escasas se venden desde 4 mil hasta 8 mil pesos y las de los jugadores se venden a 700 pesos”, aseguró Alicia Torres una vendedora de ‘monas’ en el centro de Bogotá.

Vea aquí: En las calles de Cali calientan el ambiente con el álbum del Mundial 2018

Paralelo a la venta de láminas, la Policía Fiscal y Aduanera tiene en marcha operativos nacionales para decomisar estampas y camisetas de la selección que sean de contrabando. “En las últimas horas en Bogotá allanamos 5 bodegas con 6 mil 500 camisetas, decomisos que en todo el país llegan a 16 mil 500 uniformes. A eso se suman láminas que ilegalmente están llegando desde Ecuador donde la caja vale 150 mil pesos y deja grandes ganancias porque en Colombia se comercializan en más de 215 mil pesos”, explicó el coronel Nicolás Carmen Aristizábal, subdirector de POLFA.

Quienes compran la caja completa de láminas deben invertir 200 mil pesos. “Es muy variado saber cuánto se gana uno al día, depende de la suerte y hasta del clima porque si no llueve gano más. Pero en promedio me estoy haciendo hasta 300 mil a punta de monas y después de pagarle al proveedor me quedan 150 mil pesos”, aseguró Alicia.

Publicidad