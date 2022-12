No se ha discutido sobre la mesa una opción militar para Venezuela: Francisco Santos

El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, dijo en BLU Radio que la reunión entre el presidente Iván Duque y su homólogo estadounidense Donald Trump, el miércoles 13 de febrero en la Casa Blanca, va más allá del tema Venezuela

Sin embargo, Santos manifestó que este será un punto importante para tratar con el primer mandatario estadounidense.

“Ese es un tema prioritario, pero también se va hablar de comercio y drogas y una cena muy importante con empresario porque Colombia necesita inversión para crecer económicamente”, dijo.

En ese sentido, el embajador enfatizó en que no se ha discutido sobre la mesa una opción militar para Venezuela: “Nunca se ha discutido absolutamente nada de ese tema, eso no ha estado en ninguna de las conversaciones en estos cinco meses que yo he estado acá”.

Santos, de otro lado, resaltó el ejemplo de política exterior que ha dado Colombia en el caso de Venezuela porque, según manifestó, eso ha permitido a los países de América Latina sentar su posición frente a lo que sucede en el vecino país.

“En unos años se escribirá la historia de lo que ha pasado y se mostrará que los países de América Latina, en su diplomacia y en su defensa de unos valores comunes encontraron un camino muy importante”, puntualizó.

Escuche el audio aquí:



