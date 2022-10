No sé si ELN me hizo campaña: senador Castilla, investigado por ‘elenopolítica’

El senador Jesús Alberto Castilla, del partido Polo Democrático Alternativo, ha negado en repetidas ocasiones supuestos vínculos con la guerrilla del ELN, denunciados por la Fiscalía, al tiempo que reiteró su preocupación por lo que llamó "persecución al movimiento social”.

La Fiscalía solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia investigar los supuestos nexos de Castilla y del segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Germán Bernardo Carlosama López, quien hace parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.

Publicidad

El senador,, uno de los departamentos donde es fuerte esa guerrilla, subrayó que tiene “la conciencia limpia”, pues no posee

“ningún vínculo con el ELN ni con ningún otro grupo armado ilegal”.

Vea aquí:

“Lo que ocurrió en el año 2014 tiene como contexto es el paro campesino. Hay que recordar que en el 2013 se produjo nuevamente una movilización muy grande y yo fui protagonista de ese paro (…) Esas son las circunstancias que rodean mi llegada al Congreso. El interés del campesinado de tener una voz allá”, dijo en diálogo con Mañanas BLU.

Aseguró, además, que desconoce si el ELN hizo campaña con el número 9 en el tarjetón, precisamente en el que aparecía su nombre en las listas al Congreso.

“No conozco las razones, no conozco la realidad de eso. No sé si hicieron campaña, lo que sí es cierto es que en el país mucha gente animó la campaña del número 9 al Senado en el 2014 porque era la primera vez que un campesino tenía la posibilidad de llegar a ocupar una curul. Eso lo hizo mucha gente, yo no conozco si el ELN lo hizo”, mencionó.

Publicidad

Asimismo, aseguró que está acatando el llamado que le hizo la Corte Suprema para “conocer lo que hay de fondo”, pues, según dijo, solo conoce del tema lo que ha salido en los medios de comunicación.

“Soy nacido en el municipio de Convención, en el Catatumbo, y desde los 14 años estoy vinculado al movimiento comunal. Mi vida ha estado dedicada al servicio de la gente. Soy catumbero y el solo hecho que allá exista un conflicto armado tan fuerte, no puede ser causa para hacer relaciones (con el ELN). Yo me relaciono con los campesinos”, explicó el senador.

Publicidad

El congresista calificó como “una infamia” que se diga que él visitaba campamentos del ELN en dicho departamento.

Detalló que lo que más le preocupa es que la denuncia se conoció en “coincidencia"” con los resultados electorales del domingo 11 de marzo, donde obtuvo 27.744 votos, logrando así un escaño.

“Llama mucho la atención que después de obtener una votación amplia (...) se busque vincular a una persona que mantiene su curul en el Senado por el Polo Democrático Alternativo”, dijo el político.

También expresó su preocupación "por lo que ha sido la persecución al movimiento social, al liderazgo" y reiteró que seguirá apoyando las causas sociales y la defensa de los campesinos de la región del Catatumbo, una de las más convulsas del país.

Publicidad

Castilla agradeció el respaldo de su partido que exigió a través de un comunicado “todas las garantías y el debido proceso frente a las acusaciones”.

Publicidad