“No sé si está amenazada”: madre de joven que se casará con asesino de su gemela

en la vida de ellos y cambió la relación”.

Sin embargo y en su defensa, dice que “él siempre fue una persona violenta e impulsiva, que golpeaba a mi hija” y que “Edith siempre nos hizo creer que Cingolani la obligó a estar con ella, y que la amenazaba de muerte e incluso que la violó”.

“Le creía lo que me decía, pero ahora dice que no es así, que nunca fue obligada”, ahora creo que está en peligro y “se me cruza por la mente es que Edith corra la misma suerte que mi otra hija”, dijo.