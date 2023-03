La directora de La Silla Vacía, Juanita León, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que valora los mensajes del presidente Gustavo Petro a favor de la libertad de prensa. Esto en referencia a una carta que envió el primer mandatario en la que rechaza los mensajes desobligantes contra el medio por un trino en el que él reclamaba por la publicación de la foto de su hija menor.

Sin embargo, la periodista manifestó que La Silla Vacía publicó la foto porque la misma oficina de prensa de Presidencia la había divulgado. Además, lo había hecho también el presidente de la República.

“Si tú ves la cuenta de Twitter del presidente y de la primera dama hay múltiples fotos de su hija. Es una foto que la misma oficina de prensa envió a un chat de periodistas. Ahí me parece que la autorización es explícita. No solamente el presidente usa las fotos de su hija en sus cuentas oficiales, sino que la misma oficina de prensa de Presidencia las manda. Asumo que cualquier información que mande la oficina de prensa es para que uno las use”, aclaró.

Asimismo, Juanita León se preguntó si el reclamo del presidente se relaciona más con la publicación que hizo La Silla Vacía respecto al escándalo de su hijo Nicolás Petro y si eso ese no es un mensaje para los demás medios y periodistas.

Publicidad

“Yo lo que creo es que esa foto, por ejemplo, de Antonella en el balcón, pues El Tiempo abrió con ella, El Espectador. El presidente nunca tuvo una reacción de esa manera frente al uso de esa imagen. Creo que esto ocurre después de que La Silla Vacía publica una historia contando que él sabía el escándalo de su hijo desde diciembre, o pues por lo menos que la mamá de su hija. Publicamos la historia sobre los negocios, sobre los privilegios que vía Verónica Alcocer les han dado a unos empresarios catalanes. Entonces, yo, y cuando todos los medios están indagando sobre su hijo, sobre la relación con su hijo, entonces yo creo que estos mensajes, en el fondo, pues terminan siendo un mensaje no solamente para La Silla Vacía, sino un mensaje para todos los periodistas. Creo que el hecho de que coincidan los tiempos no me parece que sea algo coincidente, que sea una mera coincidencia”, puntualizó.

El presidente Gustavo Petro, el martes en Twitter, reclamó a La Silla Vacía por la publicación de la foto de su hija menor en un artículo sobre el escándalo que enreda a su hijo.

"¿La silla vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada?", escribió el presidente en Twitter el martes por la mañana.

Publicidad

Ante las reacciones en redes en contra del medio de comunicación, el presidente emitió una carta en la que se excusa por los comentarios desobligantes contra los periodistas.

Una carta respetuosa dirigida a la @lasillavacia: pic.twitter.com/8nUZjnEvQR — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2023

La carta del presidente de la República fue posterior a unos mensajes de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en los que le recordaba al jefe de Estado que la foto de la menor ya había sido publicada en medios oficiales.