“No son ninguna chatarra”: exministro Diego Molano sobre aviones Hércules recibidos por EE.UU

Tras el accidente de un avión Hércules en Putumayo, el exministro de Defensa Diego Molano respondió contundentemente a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó de "chatarra" a las aeronaves recibidas mediante convenios con Estados Unidos.

Molano defendió la gestión de la administración de Iván Duque y señaló que el deterioro de las capacidades militares responde a una falta de ejecución y visión del actual gobierno.

Respecto a los aviones C-130 Hércules, Molano explicó que forman parte de un programa de cooperación con Estados Unidos, donde las aeronaves son mejoradas y revisadas bajo estándares internacionales antes de ser entregadas.

"De ninguna manera. Colombia ha desarrollado una gran capacidad con sus fuerzas militares, no son ninguna chatarra”, afirmó el exministro, subrayando que el convenio preveía seis aviones, de los cuales tres fueron recibidos por el gobierno Petro sin objeciones en su momento.



Para Molano, las declaraciones del mandatario son un intento de evadir responsabilidades:

“A veces yo creo que el presidente, con tal de hacer un uso político de este tipo de tragedias y justificar y endilgar responsabilidades al pasado, no conoce ni siquiera qué hace su propia administración”, indicó Molano.

La controversia también gira en torno al presupuesto de inversión. Según Molano, el gobierno anterior dejó listo un plan del Sistema de Defensa Nacional por 9 billones de pesos para 10 años, el cual fue desestimado por la actual administración.

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“Desafortunadamente, como el presidente Petro utiliza la ideología para discutir, desechó ese CONPES, no hizo las inversiones adecuadas y hoy se queja de que su propia administración no ha sacado el CONPES”, señaló.

La situación operativa es crítica, con denuncias sobre 91 aeronaves fuera de servicio.

"Hoy la situación de la Fuerza Aérea es compleja, está en el piso”, indicó Molano.

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Además, destacó que la falta de mantenimiento no es un error técnico, sino consecuencia de recortes:

“Si usted le disminuye en el presupuesto, pues usted tiene que recortar en ese tipo de actividades que afectan las capacidades e incrementa los riesgos operacionales”, manifestó.

Finalmente, Molano enfatizó que la prioridad para la defensa debe ser recuperar la capacidad helicoportada, invertir en tecnología de inteligencia y fortalecer el pie de fuerza para enfrentar el desbordamiento de la extorsión y el secuestro en el país.

Escuche la entrevista aquí: