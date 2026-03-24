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Blu Radio  / Nación  / “No son ninguna chatarra”: exministro Diego Molano sobre aviones Hércules recibidos por EE.UU

“No son ninguna chatarra”: exministro Diego Molano sobre aviones Hércules recibidos por EE.UU

Molano defendió la gestión de la administración de Iván Duque y señaló que el deterioro de las capacidades militares responde a una falta de ejecución y visión del actual gobierno.

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