Tensión EEUU-Venezuela
Familia San Andrés
Tiroteo Minneapolis
Secuestro de militares

Blu Radio  / Política  / Centro Democrático a Iván Cepeda por demanda contra Duque: "Extraño que jamás demandó a las Farc"

Centro Democrático a Iván Cepeda por demanda contra Duque: "Extraño que jamás demandó a las Farc"

El senador y precandidato Iván Cepeda anunció una demanda contra el expresidente Iván Duque por apología al terrorismo.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
Iván Cepeda.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:07 a. m.

El Centro Democrático le respondió al senador y precandidato Iván Cepeda, quien anunció que demandará al expresidente Iván Duque por apología al terrorismo, lo anterior después de que Duque publicara unas fotos de una reunión que sostuvo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Anuncio que radicaré ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal en contra del expresidente Iván Duque Márquez por presunta apología al genocidio (artículo 102 del Código Penal), por cuanto estaría justificando o pretendiendo amparar la práctica genocida contra el pueblo palestino, perpetrada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien, desde noviembre del año pasado, tiene orden de arresto, de la Corte Penal Internacional, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló el senador Cepeda.

Desde el Centro Democrático cuestionaron a Cepeda por no haber hecho lo mismo con las Farc.

“Extraño que jamás demandó a la Farc por terrorismo en contra de los colombianos, por el secuestro y tortura de miles de ciudadanos, soldados y policías, por el reclutamiento de miles de niños, por la violación y ultraje a miles de mujeres, por las bombas y tomas terroristas a centenares de municipios del país, por el desplazamiento de miles de campesinos y agricultores, por la desaparición forzada de miles de ciudadanos y por el daño inmenso que ese grupo narcoterrorista le ha hecho a Colombia”, dicen desde el partido del expresidente Álvaro Uribe.

En el mismo sentido el partido político le hizo una pregunta a Cepeda: “Nos preguntamos en voz alta: ¿Conveniencia, afinidad ideológica, representación y apoyo político, o la combinación de todas las formas de lucha?”, agregó el Centro Democrático.

