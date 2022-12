No tenemos interés en beneficiar a nadie con megapensiones: magistrado Vergara

El magistrado Luis Vergara, presidente del Consejo de Estado, negó que revivir las megapensiones busque un beneficio para los mismos magistrados del tribunal.

Publicidad

“El 80 por ciento del actual Consejo de Estado, por no decir el 90, incluyendo al suscrito, nos toca pensionarnos como a todos los colombianos. Nos tocó pensionarnos por la Ley 100. No tenemos ningún interés, ni indirecto ni directo, para beneficiar a nadie”, dijo.

El magistrado explicó que las denominadas megapensiones se acabaron a partir del 31 de julio de 2010, pero argumentó cuáles fueron las razones que tuvo el organismo para tomar la decisión.

Publicidad

“El problema álgido surge con las personas pensionadas que habían obtenido su pensión con base al artículo 17 de la ley 4 de 1992. Ellos han creído que se le había vulnerado su debido derecho porque sus pensiones fueron adquiridos de buena fe”, manifestó.

Publicidad

El magistrado indicó que si bien la Corte Constitucional había fallado sobre este tema, los pensionados están en todo su derecho en pedir que se revise el tema.

Por su parte, el excongresista Pablo Victoria, quien interpuso la tutela contra la decisión de la Corte Constitucional, argumentó que se trata de un derecho adquirido y que por lo tanto la ley no puede ser retroactiva.

Publicidad

“El problema no es si las pensiones son altas o son bajas, el problema es que no debe haber retroactividad en la ley. Además, no se pueden cambiar los derechos adquiridos si usted ha jugado las reglas del juego de acuerdo a la ley”, manifestó.

Publicidad

Escuche también: