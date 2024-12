No tenemos registro de que El Dorado sea punto de interés forense: Unidad de Búsqueda

El comité contra la desaparición forzada de la ONU terminó su visita a Colombia y en su informe preliminar advirtieron que habían recibido información de Medicinal Legal, según la cual en un hangar del Aeropuerto El Dorado de Bogotá habría 20.000 cuerpos sin identificar.

Medicina Legal, la Alcaldía de Bogotá y Opain aseguraron que no tenían información del tema y la Procuraduría realizó una visita al aeropuerto sin encontrar evidencias de esos casos.

Blu Radio habló con Luz Janeth Forero, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, quien se refirió a los sitios de interés forense en Bogotá.

“Los sitios de interés forense que nosotros investigamos la mayoría de ellos están en los cementerios de la ciudad, no hay que olvidar que muchas de las personas no identificadas que fallecieron o desaparecieron en el marco del conflicto pudieron haber sido allí inhumadas sin hacerse su debida identificación, en Bogotá tenemos zonas rurales y sitios ubicados por ejemplo en la localidad de Sumapaz, pero en el contexto urbano la mayoría de sitios de interés forense se ubican en los cementerios y algunas áreas rurales cercanas a la capital”, dijo Forero.

Sobre el caso preciso de El Dorado, la directora de la UBPD dijo que no tenían información sobre esos casos.

“No contamos con información al respecto e incluso hicimos nuestro sondeo en nuestro registro nacional a ver si en el aeropuerto El Dorado o alrededor del aeropuerto pudiera existir algún sitio de interés forense, pero no lo encontramos, no lo encontramos en nuestro registro ni en nuestra información histórica”, agregó Forero.

La directora además reveló que hicieron un ajuste al universo de búsqueda pasando de 111.640 a 124.734.

“Esto significa un aumento en las personas que estamos buscando, personas que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado, cuyas desapariciones ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016”, señaló la directora de la UBPD.