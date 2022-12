No tengo el presupuesto que tiene Farc: Mendieta sobre fin de carrera presidencial

El general Luis Herlindo Mendieta, quien aspiraba a ser uno de los candidatos a la Presidencia de la República a través de firmas y no logró el número necesario de 386.000, dijo que no es fácil alcanzarlo cuando no cuenta con un presupuesto como el que tiene las Farc.

“Infortunadamente, nosotros no tenemos presupuesto como sí lo tienen las Farc, a nosotros se nos exigieron firmas mientras que a ellos no se les exigieron firmas, a ellos les dan las curules regaladas, mientras que a nosotros no”, dijo Mendieta en entrevista con Mañanas BLU.

Publicidad

Dijo que, aunque se hizo un ejercicio con víctimas del conflicto y militares retirados, “infortunadamente no se alcanzó la totalidad”.

Aunque presentó 483.000, le aceptaron 175.000, es decir solo el 35 % aproximadamente.

Publicidad

“De acuerdo a las regiones, hay algunos candidatos que tuvieron recursos para contratar personas que meticulosamente recogieran las firmas; sin embargo, nosotros por nuestra inexperiencia política, tenemos diversos factores” complementó.



Vea aquí: Clopatofsky, Pearl y Mendieta quedaron por fuera de la carrera a la Presidencia

Sin embargo, el general Mendieta aclaró que siguen pendientes de la inscripción al Senado de la República.

Publicidad

Finalmente, reiteró su crítica a los beneficios políticos que recibieron los miembros de las Farc tanto en el Congreso de la República como en la candidatura a la Presidencia.

“El tema aquí es ¿quiénes son las víctimas?, las que las Farc ocasionaron en todo el territorio nacional o son las Farc. En este momento tenemos que las Farc como víctimas son recompensadas con todo lo que se les está dando en el legislativo, en el Ejecutivo y en el Judicial y en cantidad de entidades, mientras que las víctimas que ellos ocasionaron estamos totalmente excluidos”, finalizó.

Cabe recordar que el general Mendieta estuvo secuestrado por las Farc entre 1998 y 2010, es decir, 12 años de secuestro.

Publicidad