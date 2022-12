No teníamos reporte que esa tapa de alcantarilla no estuviera: Acueducto

el caso de la pequeña Michel Barrera, de dos años, quien falleció tras una caer en una alcantarilla destapada en avenida Jiménez con calle 10.

Publicidad

Castiblanco aseguró que a diario en Bogotá se reciben “mínimo diez reportes de alcantarillas sin tapa, en total tenemos han sido aproximadamente mil 400 pozos de inspección los que ha terminado destapados”.

El gerente operativo reveló que actualmente las tapas de alcantarilla de la capital cuentan con un número de serie, una guaya para asegurarla, un chip para su localización y están hechas de materiales no reciclables para que no se las roben, “aun así la gente sigue llevándoselas y las venden en no más de diez mil pesos”, aseveró.

Publicidad

En cuanto al tema de la menor Michel Barrera, Castiblanco aseguró que “lastimosamente nuestro sistema no tenía reporte de una alcantarilla sin tapa en el sector, incluso yo estuve en el Eje Ambiental el jueves y la tapa estaba allí”.

Publicidad

El funcionario del acueducto afirmó que la empresa se solidariza con la familia afectada y que si bien el “pozo de inspección en el que cayó la menor nos pertenece, serán los abogados los que determinen de quien es la responsabilidad en este caso”.

“No entendemos por qué se siguen robando las tapas, hemos tomado todas las medidas para tratar de evitarlo pero sigue pasando”, puntualizó Castiblanco.

Publicidad

Michel Barrera no tuvo mayor oportunidad de vida, tras una caída de cinco metros, su cuerpo fue arrastrado por varios kilómetros ante la fuerza de las aguas. Sin pensarlo, tres policías que patrullaban el sector decidieron lanzarse al interior de la alcantarilla buscando salvar la vida de la menor, sin lograrlo, tal como declararon el patrullero Fredy Bueno, el Intendente Fredy Sarraga y el Intendente José Castillo.

Publicidad

Este tipo de hechos deja el descubierto que el robo de tapas de alcantarillas en Bogotá se está convirtiendo en un crimen a gran escala, especialmente los habitantes de la calle las sustraen a pesar de los seguros y revestimientos de concreto, para venderlas en las chatarrerías. 40 puntos críticos detectan las autoridades de Bogotá por la falta de mantenimiento y robo de alcantarillas, según Francisco Castiblanco, gerente operativo del acueducto de Bogotá.

La muerte encontró a esta menor a esta menor de 2 años de la manera más súbita posible: sólo dos días atrás la alcantarilla había sido robada. La subdirectora de emergencias de Bogotá, Margarita Córdoba, aseguró que la tapa había sido remplazada tras un robo posterior, sin embargo no demoro ni 48 horas en ser removida, derivando en el fatal desenlace que conocemos.

Publicidad

En la carrera 10 con calle 13, cerca de donde murió la menor de edad, El Ojo de la Noche de Blu Radio habló con alias ‘El Ratón’, quien lleva siete años robándose las tapas de alcantarilla del centro de Bogotá.

Publicidad

El delincuente confiesa que necesita entre media y una hora para robarse cada tapa, le pagan $3 mil por cada kilo de hierro y se gana por unidad entre $20 y $40 mil, con los que puede comprar cuatro bolsas de bazuco.