“No traigas negros a mis partidos”, escándalo de racismo sacude la NBA

este sábado la liga de baloncesto profesional norteamericana.

El escándalo, que el legendario Earvin 'Magic' Johnson calificó como "un ojo negro para la liga", estalló cuando el sitio web de la revista del espectáculo TMZ proporcionó un audio sobre una presunta una discusión el 9 de abril entre Sterling y su su novia, V. Stiviano.

En el incidente, Sterling critica a Stiviano por publicar una fotografía con 'Magic' Johnson en Instagram.

"Me molesta mucho que tu quieras transmitir tu asociación con los negros. ¿Tenías que hacerlo?" se escucha decir una voz de hombre, atribuida supuestamente a Sterling.

"Se puede dormir con ellos (los negros). Puedes traerlos. Tu puedes hacer lo que quieras. La pequeña cosa que te pido es no promocionar esto...y no para llevarlos a mis juegos", añade el individuo.

"En tu asquerosa...Instagrams, no tienes que tener el caminar con la gente negra", se escucha en el audio colocado por TZM.

La NBA ha iniciado una investigación sobre estas declaraciones, dijo el portavoz de la liga Mike Bass, en un comunicado.

"Estamos en el proceso de llevar a cabo una investigación completa sobre la grabación de audio obtenida por TMZ," dijo Bass. "Las observaciones escuchadas en la grabación son inquietantes y ofensivas, pero en este momento no tenemos más información".

Los Clippers vencen a los Golden State Warriors dos juegos a uno en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Ambos equipos jugará el cuarto partido el domingo en Oakland.

'Magic' Johnson, una leyenda de Los Angeles Lakers en sus días como jugador, reaccionó en Twitter y prometió que él y Cookie nunca más asistirían a otro juego de los Clippers.

"TMZ informó esta mañana que el dueño de los Clippers, Donald Sterling, no quiere que yo u otros afroamericanos vayamos a los juegos de los Clippers" publicó Johnson en Twitter.

"Cookie y yo nunca iremos a un partido de los Clippers de nuevo, siempre y cuando Donald Sterling sea el propietario", añadió. "Yo lo siento por mis amigos, el entrenador Doc Rivers y Chris Paul, quienes tienen que trabajar para un hombre que se siente de esa forma por los afroamericanos".

"Los comentarios del dueño LA Clippers, Donald Sterling sobre los afroamericanos son un ojo negro para la NBA", afirmó Johnson.

Sterling, quien ha sido dueño de los Clippers desde 1981, ha tenido tales sentimientos desde hace tiempo, de acuerdo a un tweet de la exestrella de los Clippers Baron Davis.

"Así son las cosas...Él es honesto acerca de lo que él cree, pero eso ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Me quito el sombrero ante el equipo, por jugar con todo esto encima", indicó Davis.

Los Clippers nunca han ido más allás de la primera ronda de los playoffs bajo la tutela de Sterling.

El reverendo Jesse Jackson, líder afroamericano y excandidato presidencial, llamó a los aficionados a boicotear los juegos de los Clippers comenzando por el próximo en casa.

Los Clippers recibirán el martes a Golden State para el quinto partido de la serie, que se juega al mejor de siete partidos.

"Si pasamos de recoger bolas de algodón a recoger pelotas de baloncesto, entonces no estamos haciendo progresos. Se trata de la dignidad", dijo Jackson a ESPN.

"¿Qué van a hacer los jugadores? Si los negros no son bienvenidos, a continuación, los familiares de los jugadores no son bienvenidos. Si los familiares de los jugadores no son bienvenidos, los jugadores no son bienvenidos tampoco", concluyó Jackson.

"Los negros no deben ir a sus juegos y los blancos que ven a los negros como iguales no deben ir a sus juegos", añadió Jackson, llamando a la NBA a tomar acción en el asunto antes de que termine este fin de semana.

Con AFP.