No voy a traicionar la esperanza de Colombia de conseguir la paz: Santos

Durante la Instalación del III Diálogo Regional de Política de Gobierno Abierto, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no va a traicionar el sueño de miles de colombianos que a través de marchas y manifestaciones pacíficas claman por concretar el acuerdo de paz con las Farc.



"Necesitamos paz para la transparencia y transparencia para una mejor paz. Quienes creen que renunciare en hacer realidad este anhelo, ese clamor de los colombianos, se equivocan de cabo a rabo”, dijo el mandatario.



“Como renunciar a ese anhelo cuando el mundo entero es testigo de cómo los jóvenes, los indígenas, las víctimas y de millones de colombianos han arropado con sueño patriótico un sueño colectivo. Yo no voy a traicionar la esperanza de Colombia", agregó.



Santos invitó a los colombianos que votaron por el NO a abrir sus corazones y al diálogo razonable sobre los acuerdos de paz y al resto de ciudadanos a cruzar el puente de la indiferencia y a expresar sus anhelos para conseguir La Paz.



Escuche en este audio más información sobre:



-Las autoridades señalaron al ELN como los responsables del hostigamiento a un grupo de policías en el municipio de Bolívar, Cauca. Los uniformados estaban acompañando a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras.



-Murió en Barranquilla un joven de 19 años que permanecía en estado de coma tras haber recibido un balazo en un intento de atraco el pasado martes.



-La Agencia Nacional de Minería estudia entablar una acción de nulidad para tumbar el fallo que faculta a los municipios para prohibir proyectos mineros.



-31 personas fueron capturadas por la Policía en operativos realizados en Antioquia por delitos relacionados con el homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión y desplazamiento forzado.



-El portugués Antonio Guterres fue designado como nuevo secretario general de las Naciones Unidas.



-Un noruego ganó hoy la prueba de ruta para los varones de la categoría sin 23 en los mundiales de ciclismo. El mejor colombiano se ubicó en el puesto 12.



-Aproximadamente 150 trabajadores del SITP marchan por la Av. Caracas con Cll13. Reclaman el pago de sus salarios y de sus prestaciones sociales.



-Los manifestantes que se oponen a la construcción de un colegio en un terreno donde hoy hay un parque, en Suba, harán un plantón esta noche pidiendo la suspensión de la obra.



-11 personas heridas dejó un aparatoso accidente de tránsito en la Avenida Ciudad de Cali, en localidad de Bosa.

